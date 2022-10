Lirik Bawa Daku – Tompi ft Dian Sastrowardoyo dan Fakta di Baliknya

Bawa Daku – Tompi Ft Dian Sastrowardoyo

Hu



Perlu lama bagiku

Untuk jatuh cinta kepada dirimu (oh oh oh)

Seolah tak ada ragu di dalam hatiku

Tentang dirimu



Sungguh indah kunikmati

Warna-warna pelangi di matamu (oh oh oh)

Seolah ku terhanyut terbawa dalam mimpi

Jauh bersamamu



Ku harap takkan ku terjaga dari semua ini

Bersamamu



Bawa daku ke mana saja

Aku kan rela bila denganmu

Bawa daku ke ujung dunia

Berbagi nafas hanya denganmu



Bila masamu tak cukup untuk menemaniku

Ambilah masaku

Biar selalu bersama berjalan dalam waktu

Hingga di penghujung

Ku harap takkan ku terlepas dari hatimu

Kau cintaku (kau cintaku)



Bawa daku ke mana saja

Ku kan rela bila denganmu

Bawa daku ke ujung dunia

Berbagi nafas hanya denganmu



Bawa daku ke mana saja

Aku kan rela bila denganmu



Bawa daku ke ujung dunia

Berbagi napas hanya denganmu

Huo (na na nah)

Laya laya ya ya laya ho hu



Kau beri ku napas kau beriku cinta

Surga duniaku

Kau beri ku napas kau beriku cinta

Surga duniaku

Kau beri ku napas kau beriku cinta

Surga duniaku

Kau beri ku napas kau beriku cinta

Surga duniaku



Tak perlu lama bagiku

Untuk jatuh cinta kepadamu

Credit

Artis: Tompi

Dirilis: 2016

Album: Romansa

Genre: Pop, Indonesian Jazz, Indonesian Pop

Penulis: Tompi



Fakta Lagu Bawa daku – Tompi ft Dian Sastrowardoyo

1. Lagu Duet

Lagu Bawa Daku adalah lagu milik Tompi yang masuk ke dalam album Romansa. Sesuai dengan ciri khasnya, Tompi kembali mengusung lagu yang bernuansa Jazz.



Pada lagu ini, Tompi mengajak Dian Sastrowardoyo selaku teman duet. Kombinasi suara milik Tompi dan Dian Sastrowardoyo mampu menghanyutkan pendengar merasakan makna dalam lagu tersebut.



2. Lagu Genre Jazz

Lagu Bawa Daku menjadi salah satu lagu yang beraliran Jazz milik Tompi. Lagu yang dirilis pada 26 Juli 2016 masuk ke dalam album Romansa.



Album Romansa milik Tompi menjadi album yang bertemakan tentang cinta. Album ini juga pernah menjadi salah satu nominasi di AMI Award untuk Album Soul/R&B/Urban Terbaik pada tahun 2016. (Angita Adi Sumadi)***