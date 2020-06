Jepang akan Tayangkan Film Karya Studio Animasi Ghibli di Bisokop untuk Sambut New Normal

PIKIRAN RAKYAT - Berhasil menekan gelombang kedua virus corona, Jepang memutuskan untuk memberlakukan new normal dan membuka kembali tempat-tempat hiburan umum, salah satunya jaringan bioskop Toho Cinemas.

Dalam era new normal, Toho Cimenas kabarnya telah mendapatkan kesepakatan distribusi dengan menanyangkan film-film buatan studio animasi Ghibli.

Melalui akun twitter resmi Studi Ghibli @GhibliML, pihaknya mengumumkan akan memutar film-film karya studio mereka sebagai bentuk perayaan pembukaan bioskop.

"Sekali seumur hidup, Ghibli di bioskop," cuitnya.

Keempat film yang diputar untuk acara "Sekali dalam seumur hidup, Ghibli di bioskop" adalah "Nausicaä of the Valley of the Wind", "Princess Mononoke", "Spirited Away", dan "Tales from Earthsea".

Segera setelah pengumuman itu dibuat, penggemar tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mendengar berita tersebut.

Dengan Jepang menjadi salah satu dari tiga negara (bersama dengan Amerika Serikat dan Kanada) yang secara khusus dikecualikan dari rilis global Ghibli di Netflix, pemirsa Jepang sangat bersemangat untuk pertunjukan bioskop mendatang.