Lirik Lagu GGS Ganteng-ganteng Swag – Young Lex ft Andovi, Jovial, Dycal, Reza Oktovian, Kemal Palevi

Lirik lagu GGS - Young Lex ft Andovi, Jovial, Dycal, Reza Oktovian, Kemal Palevi

Reza Arap Oktovian

Gamers ganteng idaman

F*** pencitraan

Nakal tapi tampan

Di YouTube gue ngomongnya an**** ba*****

Tapi di Instagram semua cewe-cewe mendekat

Sok suci? (Ha-ha-ha-ha!)

Gue bukan ustaz

Gak punya sayap, tapi mirip malaikat

Dulu sahabat, sekarang jadi ba*****

Yooup! itu verse dari gue

Next, kak Jo!

YouTube, YouTube, YouTube, lebih dari TV (boom!)

YouTube, YouTube, YouTube lebih dari TV (boom!)

Hati-hati gue gak pernah basa-basi (boom!)

Sebentar lagi posisi kita berganti

Tapi jangan kebawa hati

Semua lampu udah mati

Mendingan elo pasrah aja sih

Karna elo main sama Jovi

Semua elemen kukendalikan

Panggil gue Avatar

Darah biru kerajaan

Gue gak main kasar

Gue masuk lo pasti keluar

Lebih liar lo pasti bergetar

Hold it up

Tapi jangan bawa perasaan

No feelings bebeh (ah!)

Lihat juga keadaan

Digital itu kenyataan

Lo ketinggalan jaman yo!

Lo ketinggalan jaman

We are Ganteng-santeng Swag

Skinny twenty-four, Young Lex

Berawal youtubers cause now we do it better right

F*** the haters us still shinning bright

Kita bukan srigala tapi boleh dicoba