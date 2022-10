Fakta Menarik di Balik Lagu To The Moon And Back yang Dipopulerkan oleh Kaleb J

PIKIRAN RAKYAT – Kaleb J baru-baru ini kembali merilis single terbarunya yang berjudul To The Moon and Back yang melukiskan indahnya cinta.

Lagu terbaru Kaleb J tersebut menandai kembalinya penyanyi bertalenta itu sebagai single solo pertama di tahun 2022.

Sang penyanyi sebelumnya telah berkolaborasi dengan PJ Morton lewat lagunya Please Don’t Walk Away.

“Lagu ini sebenarnya adalah cerita khayalan saat aku nanti punya pacar. Bagaimana perasaan yang aku rasakan,” kata Kaleb J, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Melalui lagu To The Moon and Back, Kaleb J juga menggambarkan bahasa cintanya (love language) dengan melodi yang indah dan lirik berbahasa Inggris.

Tak hanya sentuhan manis lewat beat yang catchy, Kaleb J juga menyelipkan sepenggal lirik dengan Bahasa Indonesia dalam lagu terbarunya.

“Tujuannya memang mau kasih detail yang bisa bikin surprise pendengar. Di satu sisi, aku merasa selipan bahasa Indonesia di lagu ini bikin lagunya sendiri semakin manis,” katanya.

Single terbaru yang berjudul To The Moon and Back merupakan hasil karya tulis Kaleb J bersama Belanegara Abe dan Abraham Edo yang bertugas sebagai produser musik.