Lirik Lagu Dive Into You - NCT DREAM dan Fakta di Baliknya

Dive Into You – NCT DREAM

Look around dulleobwado ontong jiteun pureunbit

Kkaman bam machi gipeun mule jamsuhan deusi

Meogmeokham soge neoye moksoriman tturyeoshae

Eojjeoji

Naege neon dalananeun jeo supyeongseon gajji

Nunape neoreul dugoseodo naneun ttodashi

Geuriweo neoneun padocheoreom nareul samkiji

Eojjeoji

Oh you and I

Neon adeukhan naye bada

Nan neoye pume ppajyeo

You and I

Neoege ga dahko shipeo

I will dive into you you you

I will dive into you you you

I will dive into you

Gunggeumhae ne mam hangaunde naneun eodinji

Pyoryuhae moreuneun chae hanbeon gaboneun geoji

Magmakhae gakkeum i maeume kkeuteun eodilji

Neoinji

Shimgakhae

Neol seuchineun barammajeo jiltuhae

Ne ppyame naeryeoanjeun dalbitto

Annoying me

Geuboda deo gakkai naega gyeote isseullae

Gakkai

Oh you and I

Neon yuilhan naye bada

Nan neoye nune jamgyeo

You and I

Geu ane nan salgo shipeo

I will dive into you you you

I will dive into you you you

I will dive into you