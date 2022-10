Viral Video Ucapan Anniversary Anneth kepada Betrand Peto, Diduga Sudah Setahun Berpacaran

PIKIRAN RAKYAT - Kedekatan Anneth dan Betrand Peto akhirnya terungkap. Kedua penyanyi bersuara merdu itu diduga telah menjalin hubungan pacaran secara diam-diam selama kurang lebih setahun.

Kabar pacaran Anneth dan Betrand Peto terungkap dalam sebuah video yang beredar di TikTok.

Video itu menampilkan Anneth tengah memberikan ucapan anniversary untuk Betrand Peto sambil memegang kue yang bertuliskan ‘Happy 12+1’.

Anneth mengucapkan anniversary kepada Betrand Peto pada Minggu, 9 Oktober 2022 pukul 00.04 WIB.

“I just wanna say thank you makasih banyak kamu, Onyo udah nemenin udah bareng-bareng aku kita sama-sama sampai sejauh ini 1 tahun 1 bulan,” kata Anneth dalam video tersebut.

Penyanyi cantik jebolan Indonesian Idol Junior itu juga mengucapkan terima kasih kepada Betrand Peto karena sudah menjadi pacar yang baik dan selalu memberikan dukungan untuknya.

“Makasih udah jadi pacar yang baik buat aku makasih udah support aku makasih udah nerima segala ketetotan aku segala kebandelan aku,” kata Anneth.

Selain mengucapkan terima kasih, Anneth juga meminta maaf kepada Betrand Peto atas apa pun yang telah ia perbuat.