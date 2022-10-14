Lirik Lagu Sentence Day - Obituary dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sentence Day - Obituary
Counting the days
Blurred
Scared
Knifed
Right in my side
Killed
Burned
Destiny rise
Feared
Stoned
Sentence day
Killed
Scared
Burned
Skinned and wanting to die
Gone
Feared
Turned
Sentenced to death
Cold
Chained
Soon... sentence day
Killed
Burned
Scared
Knifed
Right in my back
Side
Cleaned
Death, it comes my way
Credit
Penyanyi: Obituary
Album: Obituary
Dirilis: 18 Januari 2017
Label: RelapseRecords
Fakta di Balik Lagu Sentence Day – Obituary
Sentence Day merupakan salah satu lagu yang dikeluarkan oleh band death metal dari Florida, Obituary.
Selain dikenal beraliran death metal, Obituary juga kerap dianggap sebagai salah satu dari lima band Florida terbaik di antara band Death, Morbid Angel, Cannibal Corpse, dan Deicide.
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