Lirik Lagu Sentence Day - Obituary dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sentence Day - Obituary

Counting the days

Blurred

Scared

Knifed

Right in my side

Killed

Burned

Destiny rise

Feared

Stoned

Sentence day

Killed

Scared

Burned

Skinned and wanting to die

Gone

Feared

Turned

Sentenced to death

Cold

Chained

Soon... sentence day

Killed

Burned

Scared

Knifed

Right in my back

Side

Cleaned

Death, it comes my way

Credit

Penyanyi: Obituary

Album: Obituary

Dirilis: 18 Januari 2017

Label: RelapseRecords

Fakta di Balik Lagu Sentence Day – Obituary

Sentence Day merupakan salah satu lagu yang dikeluarkan oleh band death metal dari Florida, Obituary.

Selain dikenal beraliran death metal, Obituary juga kerap dianggap sebagai salah satu dari lima band Florida terbaik di antara band Death, Morbid Angel, Cannibal Corpse, dan Deicide.