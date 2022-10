Lirik Lagu Berpacaran – Melly Goeslaw dan Fakta di Baliknya

Berpacaran – Melly Goeslaw

Ku

Seperti yang kau lihat dari dulu

Tak ada yang berubah sedikitpun

Sungguh ku tak berubah

Karena inilah aku dan

Inilah adanya aku nanti

Kau akan merasakannya sendiri

Bila engkau menjadi kekasihku

Ujung rambutmu hingga ke ujung kakiku

Kan ku manja jiwa ragamu

Kan senang bahagia ho

Oh mungkin terlalu menarik aku

Sehingga kau tergila gilanya pada diriku

Oh mungkin sudah saatnya ku punya

Seseorang teman yang biasanya dibilang pacar

Berpacaran oh

Ho berpacaran

Cinta

Penantianku sesungguhnya

Tak seperti terlihat dari luar

Ku seperti tak bisa mencintai

Padahal ku gila cinta

Dan inginku berpacaran ho

Oh mungkin terlalu menarik aku

Sehingga kau tergila gilanya pada diriku

Oh mungkin sudah saatnya ku punya

Seseorang teman yang biasanya dibilang pacar

Berpacaran

Mungkankah dikau jadikan pacaran

Pacaran

Pacaran

Pacaran

Oh mungkin terlalu menarik aku

Sehingga kau tergila gilanya pada diriku

Oh mungkin sudah saatnya ku punya

Seseorang teman yang biasanya dibilang pacar

Berpacaran

Kita ikut pacaran

Berpacaran