Lirik Lagu Eeeaa - Coboy Junior dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Eeeaa - Coboy Junior

Hei kamu hatiku dag dig dug

Saat aku melihatmu jatuh di hadapanku

Membuat aku buru - buru mendekatimu

Langsung kutanyakan apa kau baik - baik saja

Kau bingung, ”memang aku jatuh darimana?”

Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku eeeaa

Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku eeeaa

So baby please be mine, please be mine oh mine eeeaa

Karena hanya aku sang pangeran impianmu

Eeeaa eeeaa eeeaa eeeaa

Hei kamu hatiku dag dig dug

Saat aku melihatmu, ku tarik panjang nafasku

Mantapkan langkahku untuk mendekatimu

Langsung kutanya maukah kamu jadi pacarku

Kau bingung, ”kenapa kamu suka sama aku?” (jawabannya)

Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku eeeaa

Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku eeeaa

So baby please be mine, please be mine oh mine eeeaa

Karena hanya aku sang pangeran impianmu

Eeeaa eeeaa eeeaa eeeaa

Andai kamu jadi gula, aku pasti semutnya

Kan ku seberangi lautan samudera

Hei hei baru kali ini aku jadi galau gini

Cepat terima aku, cinta pertamaku

Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku

(baby please be mine, eeeaa, baby please be mine)

Kau bidadari jatuh dari surga, kau di hatiku

(baby please be mine, eeeaa, baby please be mine)

Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku eeeaa

Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku eeeaa

So baby please be mine, please be mine oh mine eeeaa

Karena hanya aku sang pangeran impianmu

Eeeaa eeeaa eeeaa eeeaa

Ini lagu gombal tuk dapetin kamu

Ini lagu gombal tuk dapetin kamu