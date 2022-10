Lirik Lagu Jadi Milikku – Marcell Siahaan ft Raline Shah dan Fakta di Baliknya

Jadi Milikku – Marcell Siahaan

Ku rasakan cinta

Sejak pertama kujumpa dirimu

Kuberikan tanda

Namun mengapa kau tetap berlalu

Tak pernah melihatku

Oh oh andai saja

Kau mengerti apa yang kurasakan

Kau tahu betapa kumengharapkan

Kau jadi kekasihku

Oh Tuhan tolong aku

Tunjukkan cara tuk memiliki dirinya

Aku ingin hatinya jadi milikku

Oh ku rasakan cinta

Saat pertama

Ku jumpa dirimu

Ku berikan tanda

Namun mengapa kau tetap berlalu

Dan tak pernah melihatku

Oh oh andai saja

Kau mengerti apa yang kurasakan

Kau tahu betapa kumengharapkan

Kau jadi kekasihku

Tuhan kan tolong aku,

Tunjukkan cara tuk memiliki dirinya

Aku ingin hatimu

Jadi milikku

Oh Tuhan tunjukkan cara

Jadi milikku

Oh andai saja kau mengerti yang ku rasakan

Ku mengharapkan kau jadi kekasihku

Oh andai saja (oh andai saja)

Kau mengerti (apa yang kurasakan)

Ku mengharapkan

Kau jadi kekasihku