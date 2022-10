Lirik Lagu I'm Serious - Day6 dan Fakta di Baliknya

I'm Serious - Day6

Dodaeche nan why why why maeil bam

Cheonjangman barabodaga

Ai aiya neo ttaeme

Aeman taeuneunji

Geureoke aradallago

Nunchireul jwobwado

Jeonhyeo alji mothaneunde

Neon wae geugeol molla (oh no)

Nan jeongmal neoppuninde

Jangnan aninde

Jigeum nae nune joahanda sseojyeo itneunde

Why don't you feel it

Imi eolgure ti naldaero nago itneunde

Neo gyesok aemaehage (ae)maehage

Useumyeo neomgil geoya?

Geureoke (tto) geureoke

Neo maennal ireol geoya?

Keojyeoman ganeun nae mam jebal

Eotteoke jom haejwoyo

(I can't stop loving you)

Ireon nae mam pogihaebeorilkka

Myeochil bameul tteunnuneuro gominhaebwado

Andwae andwae

Neo ttaemune

Shiseoni ttan de mot ga

Ni mameul araboryeogo

Mareul kkeonaebwado

Nongdamcheoreom neomgineunde

Neon wae geugeol molla (you know)

Nan neoman bogo itneun geol

Jangnan aninde

Jigeum nae nune joahanda sseojyeo itneunde

Why don't you feel it

Imi eolgure ti naldaero nago itneunde

Neo gyesok aemaehage (ae)maehage

Useumyeo neomgil geoya?

Geureoke (tto) geureoke

Neo maennal ireol geoya?

Keojyeoman ganeun nae mam jebal

Eotteoke jom haejwoyo

(I can't stop loving you)

Gyeolguk sseuldeeopneun

Yaegiman deuttaga (yaegiman deuttaga)

Useumyeo neol bonaen

Na wae ireoneunde oh