Lirik Lagu You’re My Sunshine - Christina Perri dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu You’re My Sunshine - Christina Perri

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are gray

You'll never know, dear

How much I love you

Please don't take

My sunshine away

The other night, dear

As I lay sleeping

I dreamed I held you

In my arms

When I awoke, dear

I was mistaken

So I hung my head and I cried

You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are gray

You'll never know, dear

How much I love you

Please don't take

My sunshine away

Credits

Dirilis: 2019

Album: songs for carmella: lullabies & sing-a-longs

Artis: Christina Perri

Genre: Children's Music

Ciptaan: Jimmie Davis and Charles Mitchell

Fakta di Balik Lagu Ini

Lagu You Are My Sunshine ini merupakan salah satu lagu pengantar tidur yang kerap dinyanyikan Christina Perri untuk putrinya, Carmella.

Ia pun memasukkan lagu ini dalam album berjudul songs for carmella: lullabies & sing-a-longs tersebut.