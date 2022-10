Lirik Lagu Face My Fears – Utada Hikaru ft. Skrillex dan Fakta di Baliknya

Face My Fears – Utada Hikaru & Skrillex

Nee dore kurai

Nee waraeba ii

Ima tsutaetai koto yoso ni

Let me face, let me face

Let me face my fears

Let me face, let me face

Let me face my fears

Watashi no chizu ni notteinai michi ni

tachitai



Nee umaretsuki

Nee okubyou na hito nante inai

Hajimete no you ni arukitai

Let me face, let me face

Let me face my fears

Let me face, let me face

Let me face my fears

Watashi no chizu ni notteinai umi wa

tookunai

Let me face, let me face

Let me face my fears

Let me face, let me face

Let me face my fears

Watashi no shiranai watashi ni

Hayaku aitai

Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: KINGDOM HEARTS III