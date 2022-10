Lirik Lagu When You Love Someone – Day6 dan Makna di Baliknya

Lirik Lagu

Oneul mani himdeureotteon haruyeotjyo

Geudael boneun nae gaseumi arineyo

Jichin geudaereul wihae haejul su itneun geon oroji

Gyeote isseojuneun geot bakke mothae mianhaeyo

Geudaen utneun ge jeongmal yeppeun saramiraseo

Geu misoreul ireosseul ttaemada

Nae jeonbureul da jwoseorado

Dashi tto doedollyeojugo shipeoyo

Daeshin ureojugo shipgo

Naega daeshin apahaejugo shipeoyo

Dashin geudaeye maeume

Sangcheoga naji anasseumyeon haeyo

Nugungareul neomchige

Joahandaneun geon

Cham shingihagedo

Geureoteoragoyo

Naega jogeuminama doumi doegil wonhaeyo

Geudaeege isseo nan anshikcheo igil barayo

Bappeun haru jungedo nal tteoollimyeon

Pyeonanhaejil su itge noryeok haebolgeyo

Geudaen sashireun neomu yeorin saramiraseo

Sori eopshi apahal ttaemada

Nae jeonbureul da jwoseorado

Dashi tto utge haejugo shipeoyo

Daeshin ureojugo shipgo

Naega daeshin apahaejugo shipeoyo

Dashin geudaeye maeume

Sangcheoga naji anasseumyeon haeyo

Nugungareul neomchige

Joahandaneun geon

Cham shingihagedo

Geureoteoragoyo

This is a song for you

Oh I'm singing for you