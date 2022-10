Lirik Lagu Baby – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Baby – ASTRO

Jami oji ana

Ontong ne saenggakppuninikka

Neo ttaemuniya ireon bam

Woo yeah yeah yeah

Budichin shiseongwa

Sujubge utteon geu misoga

Nal goerophineun geureon bam tonight

Woo yeah yeah yeah

Maju anja nanudeon sasohan yaegideulgwa

Ttaemachim naodeon ireum moreul noraekkajido

Norae gasaga nae mameul gajyeogane

Naneun neoegeman ppajyeo sallae

Tto jakkuman maemdora

I neukkimeun mwoya oh

Baby jigeumiya oh my baby

Sumgyeojin neoye jinshimi

Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah

Baby i sungane oh my baby

Neon eotteon kkumeul kkwo

Neodo nawa gatgil

Oh wonhago isseo tonight

Jarireul bakchago ireona

Eoduun heogonge son ppeodeobwa

Wae ireonji molla

Neon areun tto areungeorigo

Shiganeun gyesok ga geureolsurok

Deo saenggageun keojyeo

Nal jibeosamkil geot gata eokjiro

Nuneul gama jeomjeom seonmyeonghaejyeo

Nega eopseul ttaen mwonga

Hanaga ppajin neukkimi deureotji

Geu amudo chaeul suga eopji

Swibge malhamyeon neo eopseumyeon

Nan jeoldae andoenikka

Neoye jonjae jachee gamsahae

Idaero jamjaeugien buri buteun

Nae maeumi shikji aneul geot gata oh yeah

Baby jigeumiya oh my baby

Sumgyeojin neoye jinshimi

Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah

Baby i sungane oh my baby

Neon eotteon kkumeul kkwo

Neodo nawa gatgil

Oh wonhago isseo tonight

Nugul tathagesseo nege ppajyeobeorin geon nainde

Oh nae shimjange dynamite

Got teojyeobeoril geot gata

Neon chulguga eopseo

Mikkireul deopseok mureobeorin naneun

Eojjeol jureul molla nallibeopseok

Nan beolsseo neoreul jjim haesseo naegeseo moreugesseo

Tteoreojiji anasseumyeon jogesseo

Yunanhi goyohan jeongjeongman gadeukhan

I bami musaekhal mankeum nal heundeureo

Eojireobge on sesangi ping doljana

Mame geollyeo nega

Neol barabogoman isseul suneun eopseo

Naega chajagalge neoye jib ape

Baby jigeumiya oh my baby

Sumgyeojin neoye jinshimi

Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah

Baby i sungane oh my baby

Neon eotteon kkumeul kkwo

Neodo nawa gatgil

Oh wonhago isseo tonight

Bamsaedorok neon nal goerophijana

Geunde isanghae sashireun deultteugo isseo jogeum

Bamsaedorok neon nal goerophijiman

Seollego isseo na jigeum

Credit

Artis: ASTRO

Album: Dream Part.01

Rilis: 2017

Genre: K-pop

Penulis lagu: Jinri (Full8loom), Glory Face (Full8loom), CODE 9, Jin Jin, Rocky

Fakta di balik lagu Baby – ASTRO

“Baby” adalah lagu yang dipopulerkan oleh ASTRO. Lagu ini merupakan lagu utama dari album mini keempat mereka yang berjudul “Dream Part.01”.