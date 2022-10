Lirik Lagu High Tension – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu High Tension – AKB48

OH YEAH!

OH YEAH!

Kakko tsukenaide koe wo dase!

Rizumu ni noranakya hajimaranai

Kono sai teisai kanagurisutete

Sawaide moriagatte matsuri ga owaru made

WOW... tatta ichido no jinsei

Odore!

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon makkusu!

Hiitoappu appu appu appu appu

Hiitoappu shite yukou!

Machigai eigo kankei nee

Fuan kinchou mo ageage de

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon makkusu!

Guddojobu jobu jobu jobu jobu

Guddojobu de daijoubu

Karada ga yurete kuru darou

Misairu ga tonde sekai ga owatte mo

Saigo no isshun mo happy end

Waakahorikku wa hayaranai

Suicchi kiranakya kowarechau yo

Majime ni yatte mo sutoresu tamaru dake

Asonde tada hashaide ashita wa zuru yasumi

WOW... motto tanoshimimashou

Odore!

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon furikire!

Hike ke ke ke

Hajikero jibun jishin

Rounyakunannyo hitotsu ni narya

Arasoi goto nanka okinai

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon furikire!

Puriizu zu zu zu zu puriizu

Nigeru ga kachi

Kimochi ga karuku naru darou

Zutto suwatteru doko ka no erai hito

Anta mo issho ni tsukiae yo

Saki ga wakaranai jidai datte

Shikamettsura shite katatteru kedo

Mirai ga mietara yogensha

Negai demo no iu gizensha

Don't cry! Yoru nante kirai

Rikutsu tada kutsuu

Nayami kurayami

Dakara nani ka moyasou

Patto yume demo ai demo honoo ni shite sa

Nani mo iranai zenbu danshari

Odore! Odore! Odore! Odore!

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon makkusu!

Hiitoappu appu appu appu appu

Hiitoappu shite yukou!

Machigai eigo kankei nee

Fuan kinchou mo ageage de

Tenshon shon shon shon shon

Tenshon makkusu!

Guddojobu jobu jobu jobu jobu

Guddojobu de daijoubu

Karada ga yurete kuru darou

Misairu ga tonde sekai ga owatte mo

Saigo no isshun mo happy end

Credit

Artis: AKB48

Album: High Tension

Rilis: 2016

Genre: J-pop

Penulis lagu: Yasushi Akimoto, Satori Shiraishi, Hiroshi Sasaki

Fakta di balik lagu High Tension – AKB48

“High Tension” merupakan single ke-46 dari grup idola asal Jepang AKB48 yang dirilis pada 16 November 2017 melalui YouTube Cool!/King Records.