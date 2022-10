Lirik Lagu di Atas Awan - Nidji dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu di Atas Awan - Nidji

Cinta

Satukan hati

Kuatkan jiwa

Menghadapi dunia

Segala

Cinta dan luka

Kuatkan semua

Persahabatan

Kita

Penantang impian

Di atas awan

Kita kan menang

Kita

Penakluk dunia

Di atas awan

Kita kan menang menang o oh

Bila

Kau merasa sepi

Ingatlah bahwa

Kau tak sendiri

Tanpamu tak akan sama

Tanpamu semua berbeda

Kisahmu juga kisahku

Selalu bersama

Kita

Penantang impian

Di atas awan

Kita kan menang

Kita

Penakluk dunia

Di atas awan

Kita kan menang menang ah oh

Wo o oh

Wo o oh

Melangkah

Di bawah mentari yang sama

Mencari

Tempat kita di masa depan

Berjanji

Kita tak akan putus asa

Walaupun

Semua takkan mudah u oh

U oh oh

U oh oh

U oh oh

Kita

Penantang impian

Di atas awan

Kita kan menang

Kita

Penakluk dunia

Di atas awan

Kita kan menang u uh

Oh oh

Credit

Artis: Nidji

Album: King Of Soundtrack

Dirilis: 2014

Pencipta lagu: Nidji

Penulis lirik: Giring, Andro, dan Ariel

Genre: pop, indie, rock