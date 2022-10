Lirik Lagu Answer – ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Answer – ATEEZ

Geonbaehaja like a thunder

Ne modeun geol chaewo

Neomchyeoheureul deusi

Modu janeul meori wiro

Sesang eodieseodeun boil su itge

I got the answer

Soneul pyeo siseoneun wiro say oh

Janeul deureo maju bomyeo say oh

Kkeuteun meon sijagimeul urin baeteonae

Gieokae balkkeutbuteo hamkke say my name

Burn burn

Taollayaji deo

Gyesokae bureul jipyeo

Maeiri finale show

Naeiri machi end of the world

Yeolgireul jugiji ma

Oxygen, Fire, neowa namyeon pureunbit ttiunikkan

Bultaneun taeyanggwa

Deopchideon padoneun

Uriegen byeolge aningeol

Deo deureowa bwa we don't care

Duryeoun geotdo anymore

Nugudo sondael su eopseo

Taneun bulkkotcheoreom

Geonbaehaja like a thunder

Ne modeun geol chaewo

Neomchyeoheureul deusi

Modu janeul meori wiro

Sesang eodieseodeun boil su itge

1, 2, 3 let's burn

Oh

Bulleo bulleo uril jigeum bulleo

Taolla bulkkotcheoreom

Oh

Bulleo bulleo uril jigeum bulleo

Sesang eodieseodeun boil su itge

Taolla bulkkotcheoreom

Amugeotdo

Eomneun samak

Geugoseseo

Chulbalhan uri sijak

Tteugeopge tteugeopge

Geuttael gieokae

Dunggeulge dunggeulge

Moyeo daeum apeseo

Young and free urin sesange da yayuhae

Dabi eomneun eodum sok uriui jonjaereul balkyeonae

Bultaneun taeyanggwa

Deopchideon padoneun

Uriegen byeolge aningeol

Deo deureowa bwa we don't care

Duryeoun geotdo anymore

Nugudo sondael su eopseo

Taneun bulkkotcheoreom

Geonbaehaja like a thunder

Ne modeun geol chaewo

Neomchyeoheureul deusi

Modu janeul meori wiro

Sesang eodieseodeun boil su itge

1, 2, 3 let's burn

Yeogi modu moyeora

Tteugeopdamyeon Join us

Sesang modeun geol wonhandamyeon

Oerowo goerowo

Museowo duryeowo

Haetdeon jinannareun dwaesseo

Gitbal deulgo urin hands up

Modu junbidoeeonneunga

1, 2, 3 let's burn

Uriga boineunga

Taoreuneun nunbitgwa

Samkil deuthan hamseongi

On sesangeul ullineun geol

Deutgo itdamyeon

Jigeum nae gyeoteuro wajwo

Hamkke hal su itge

1, 2, 3 let's burn

Oh

Bulleo bulleo uril jigeum bulleo

Taolla bulkkotcheoreom

Oh

Bulleo bulleo uril jigeum bulleo

Sesang eodieseodeun boil su itge

Taolla bulkkotcheoreom

Credit

Artis: ATEEZ

Album: Treasure Epilogue: Action To Answer

Rilis: 2020

Genre: K-Pop, hip hip, EDM

Penulis lagu: Eden, Ollounder, Leez, Hong Joong, Min Gi

Fakta di Balik Lagu Answer – ATEEZ