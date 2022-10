Lirik Lagu Deja Vu – ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Deja Vu – ATEEZ

Eum algo itji

Beoseonal sudo eopji

Jeomjeom ppajyeoga save me

Please don't leave me

Galmange mogi ta woah oh

Deopchil deuthan ikkeullime

Gamgangmajeo mudyeojyeo nan

Nunape inneun neon kkuminji

Hyeonsirinji hwansanginji

Kkumeseo kkumeul kkun deuthan geol

Oh nae mome jeonyuri neol

Gieokago inneun geot gata

I know you get Deja Vu

Michyeoga

Neowa nuni majuchin sungan

Meomchul suga eopji nan

Kkeuchi eomneun galjeungeul neukkyeo

Know you get Deja Vu

Da da da ra da da da ra da da da ra

Oh Deja Vu

Da da da ra da da da da ra da

Michyeoga I want you so bad oh

Jeogiyo jakkuman geureon nunbichimyeon

Naneun gollanhaeyo wait wait

Jeogiyo naega bon kkumeseon i daeum

Jangmyeoneun amado ppi

No way

Pihal su eopseumyeon play it

Michyeobeorin i sungan nan imi game set

Teojil geo gata so bad

Sonjiseun deo wiheomhae

Shoot it up shoot it up

Ppalgan hyanggiga taolla nal gusokae

Mwoga inneunji susahal ge ready

Chulbalhamyeon ttwieo gappajineun uri racing

Kkumeseo kkumeul kkun deuthan geol

Oh nae mome jeonyuri neol

Gieokago inneun geot gata|

I know you get Deja Vu

Michyeoga

Neowa nuni majuchin sungan

Meomchul suga eopji nan

Kkeuchi eomneun galjeungeul neukkyeo

Know you get Deja Vu

Da da da ra da da da ra da da da ra

Oh Deja Vu

Da da da ra da da da da ra da

Michyeoga I want you so bad oh

Eoneu got eotteon sigan

Eotteon unmyeongi nal oh

Neoege kkeureodanggineun geonji

Ne sumi naege danneunda

Nae sumdo nege daeulkka

Nae sumi meonneunda haedo

Daeum kkumeseorado

Find you in my heart

Michyeoga

Neowa nuni majuchin sungan

Meomchul suga eopji nan

Kkeuchi eomneun galjeungeul neukkyeo

Know you get Deja Vu

Da da da ra da da da ra da da da ra

Oh Deja Vu

Da da da ra da da da da ra da

Michyeoga I want you so bad oh

Michyeoga urineun hayan dohwaji sok

Jjageul irwoga dekalkomani

Chakgaginji byeonginji hollanseureopji

Nae mami neol wonhaneun geon bonneungin geoya

I get Deja Vu

Credit

Artis: ATEEZ

Album: Zero: Fever Part.3

Rilis: 2021

Genre: K-Pop

Penulis lagu: Eden, Ollounder, Leez, Peperoni, Oliv, Kim Hong Joong, Song Min Gi

Fakta di Balik Lagu Deja Vu – ATEEZ

Lagu ini dirilis pada 13 September 2021 dan merupakan single utama kedua dari album mini ketujuh grup vokal laki-laki yang dibentuk oleh KQ Entertainment, ATEEZ yang berjudul “Fever Part.3”.