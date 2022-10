Lirik Lagu Ten Thousand Ways To Die - Obituary dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ten Thousand Ways To Die - Obituary

Lay down a peaceful vision

Lay out your prayer for peace

Lay down a peaceful vision

I'll lay down ways to die

Lay down a peaceful vision

Lay out your prayer for peace

Lay down a peaceful vision

I'll lay out ten thousand ways to die

Ways to die

Lay down a peaceful vision

Lay out your prayer for peace

Lay down a peaceful vision

I'll lay down (lay down)

Ten thousand

Credit

Penyanyi: Obituary

Album: Obituary

Dirilis: 17 Maret 2017

Label: The Orchard Music, Relapse Records.

Fakta di Balik Lagu Ten Thousand Ways To Die – Obituary

Ten Thousand Ways To Die merupakan salah satu lagu bergenre death metal yang dikeluarkan oleh Obituary, sebuah band legendaris yang dibentuk di Florida tahun 1984.

Lagu yang penuh teriakan menggebu-gebu serta musik rock khas ini, menjadi salah satu single populer yang dirilis mereka dalam album bertajuk Obituary.



Di bawah The Orchard Music atas nama Relapse Records, Ten Thousand Ways To Die akhirnya dirilis pada 17 Maret 2017 dengan nuansa visual yang baru.