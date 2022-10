Lirik Lagu Sugarcoat – AB6IX dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sugarcoat – AB6IX

You got me sugarcoated baby

Dalkomhaejin geot jom bwa

Because of you girl naui maeiri

Soranseureowojijana

You got me so got me so got me so got me so got me so dumb dumb for your love

Michyeo beorigi jeone eoseo girl

Come on over you (you)

Nareul wanseongsikyeojwo baby

Ma baby ma baby

Come on closer you

Pretty pretty please dalkomhi nogadeul ttae

We're born to make a perfect love scene

I got the mood tonight

Nareul budeureopge gamssa angoseo alright

Naege soksangnyeojwo dalkomhi

Walk on the moon tonight

Modeun jungnyeok ttawin musihan chae groove alright

Nareul nongnyeo dalkomhi

Yeah come to me a geulsse come to me

Na ireojido jeoreojido mothae bung tteuni

Nawa hamkke haejul iga pillyohae nan neoreul pickhae

Majimageul bogo sipeo gwajeong skiphae

Nae mameul geuryeojul pikasoga pillyohae

Nan jigeum piteopaen neon naui tingkeobel

Yeongwonhi ganjikalge meoritsok pilleume

Haneure bireo maeil

Come on over you (you)

Nareul wanseongsikyeojwo baby

Ma baby ma baby

Come on closer you

Pretty pretty please dalkomhi nogadeul ttae

We're born to make a perfect love scene

I got the mood tonight

Nareul budeureopge gamssa angoseo alright

Naege soksangnyeojwo dalkomhi

Walk on the moon tonight

Modeun jungnyeok ttawin musihan chae groove alright

Nareul nongnyeo dalkomhi

Floating in your universe

Where there's no gravity

Coat me with your sweetest love

(Eodil gana nal)

Nareul wanseongsikyeojwo you make me complete

Sugarcoat me baby

Love like a fool

I got the mood tonight

Nareul budeureopge gamssa angoseo alright

Naege soksangnyeojwo dalkomhi

Walk on the moon tonight

Modeun jungnyeok ttawin musihan chae groove alright

Nareul nongnyeo dalkomhi

Credit

Artis: AB6IX

Album: TAKE A CHANCE

Rilis: 2022

Genre: K-Pop

Penulis lagu: Lee Dae Hwi, Park Woo Jin, Elena Westermann, ROBBIN, Ji Woo Geun

Fakta di Balik Lagu Sugarcoat –AB6IX

Lagu “Sugarcoat” dirilis pada 4 Oktober 2022 bersamaan dengan video musiknya dan merupakan lagu utama dari comeback AB6IX yang keenam dengan album mini yang berjudul “TAKE A CHANCE”.