Lirik Lagu Wake Up - Zigaz dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Wake Up - Zigaz

Berlari-lari kau mengejar arah langkahmu

Aral lintang 'kan menghadang di setiap mimpimu

Kegagalan itu bagian dari cobaan

Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan

Walaupun tak selalu mimpi itu terwujud

Jangan patahkan semangat untuk masa depan

Kegagalan itu bagian dari cobaan

Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan

Satukan hati

Satukan pikiran

Janganlah kau ragu

Yakinlah, yakinlah, yakinlah

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Walaupun tak selalu mimpi itu terwujud

Jangan patahkan semangat untuk masa depan

Kegagalan itu bagian dari cobaan

Yakinlah atas semua yang telah kau lakukan

Satukan hati

Satukan pikiran

Janganlah kau ragu

Yakinlah, yakinlah, yakinlah

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Satukan hati

Satukan pikiran

Satukan hati

Satukan pikiran

Janganlah kau ragu

Yakinlah, yakinlah, yakinlah

Waw, waw, waw, waw

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Wake up!

Wo-oo

Dan yakinlah, yakinlah, yakinlah

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Wake up!

Credits

Artis : Zigaz

Album : Kenanglah

Rilis : 2013

Genre : Pop Rock

Penulis : Raindy Aditya Maramis

Fakta di Balik Lirik Lagu Wake Up - Zigaz

Grup musik Pop Rock, Zigaz merilis lagu yang berjudul Wake Up pada tahun 2013.