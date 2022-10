Lirik Lagu Hikari (Light) – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Hikari (Light) – Utada Hikaru

Donna toki datte

Tatta hitori de

Unmei wasurete

Ikite kita noni

Totsuzen no hikari no naka, me ga sameru

Mayonaka ni

Shizuka ni

Deguchi ni tatte

Kurayami ni

Hikari wo ute

Imadoki yakusoku nante

Fuan ni saseru dake kana

Negai wo kuchi ni shitai dake sa

Kazoku ni mo shoukai suru yo

Kitto umaku iku yo

Donna toki datte

Zutto futari de

Donna toki datte

Soba ni iru kara

Kimi to iu hikari ga watashi wo mitsukeru

Mayonaka ni

Urusai (when you turn my way) toori ni haitte

Unmei (take it all away) no kamen wo tore

Sakiyomi no shisugi nante

Imi no nai koto wa yamete

Kyou wa oishii mono wo tabeyou yo

Mirai wa zutto saki da yo

Boku ni mo wakaranai



Kansei sasenaide

Motto yokushite

Wan shiin zutsu totte

Ikeba ii kara

Kimi to iu hikari ga watashi no shinario

Utsushidasu

Motto hanasou yo

Mokuzen no ashita no koto mo

Terebi keshite

Watashi no koto dake wo mite ite yo



Donna ni yokutta tte

Shinjikirenai ne

Sonna toki datte

Soba ni iru kara

Kimi to iu hikari ga watashi wo mitsukeru

Mayonaka ni

Motto hanasou yo

Mokuzen no ashita no koto mo

Terebi keshite

Watashi no koto dake wo mite ite yo