Lirik Lagu Sepertinya Kamu - Zigaz dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Sepertinya Kamu - Zigaz

Uh hu hu hu

Tak mudah kutergoda

Apalagi jatuh cinta

Tapi kok sama kamu

Tak seperti itu

Dahsyatnya rayuanmu

Mampu menggoda hatiku

Rayuanmu itu candu

Dambaanku melayang

Sepertinya aku mulai merindukanmu kamu

Mungkin juga aku mulai menyukaimu kamu

Kucoba tak peduli sama kamu dan hatimu

Namun di pikiranku lagi lagi kamu

Sepertinya aku mulai merindukanmu kamu

Mungkin juga aku mulai menyukaimu kamu

Tak mengerti oh yang terjadi oh falling in love

Sepertinya aku mulai merindukanmu kamu

Mungkin juga aku mulai menyukaimu kamu

Sepertinya aku mulai merindukanmu kamu

Mungkin juga aku mulai menyukaimu kamu

Sepertinya aku mulai merindukanmu kamu

Mungkin juga aku mulai menyukaimu kamu

Tak mengerti oh yang terjadi ooh falling in love

Uh hu hu hu

