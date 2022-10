Lirik Lagu What Type of X – Jessi dan Fakta di Baliknya

What Type of X – Jessi

I'm a different type of beast

I'm a different type of beast beast beast

I'm a different type of beast

But it's ok

Hwajangeun jom deo jinhage

Nan tagonan gijibae

Mwongae kkeulliji

Hashtag ilsang deilli

I'm so good at being bad

Nan geureon nal jaranghae

Driving you crazy

I know you're hypnotized I can see it in your eyes

(Yeah) neowa dareudago teullin geon anya

(Yeah) pandanhaji ma insaeng moreujana

(Oh oh) I ain't got to be the one be the one just for you

So nollajimara seonsukkiri wae irae

Do you really wanna test me!?

Naega eotteon Xin geot gata (Do you really wanna?)

Naega eotteon Xin geot gata (Do you really wanna?)

Naega eotteon Xin geot gata

Fashioneun saljjak yahage

Taedoneun jom deo gwahage

Neoe bihae nan maewo

Name daehae jom baewo

I'm so bad at being good

Gakkeum eonnaga ppikkeut

I'm not your kinda lady

I know you're hypnotized I can see it in your eyes

(Yeah) neowa dareudago teullin geon anya

(Yeah) pandanhaji ma insaeng moreujana

(Oh oh) I ain't got to be the one be the one just for you

So nollajimara seonsukkiri wae irae

Do you really wanna test me!?

Naega eotteon Xin geot gata (Do you really wanna?)

Naega eotteon Xin geot gata (Do you really wanna?)

Naega eotteon Xin geot gata

Manjokaji ana yoksimjaengi

Naekkeo chaenggyeo chaenggyeo haru jongil

Thanks to my ex, I'm on to the next

I guyeogui michin X

Manjokaji ana yoksimjaengi

Naekkeo chaenggyeo chaenggyeo haru jongil

Thanks to my ex, I'm on to the next

I guyeogui michin X