Lirik Lagu Yours – Jin BTS dan Fakta di Baliknya

Yours – Jin (BTS)

Gipeojin haru gireojin nae geurimja

Jeo meolli haeneun jeomulgo isseo

Jiteo ganeun eodum sogeseo hemeigo issna bwa

Igose gathyeobeorin geolkka

Ajikdo sum swineun gos

Geugose dagagaya hae

Every day you seem too far away

Every time you do I tell myself

Igoseseo gidarigo isseo

Every night I see you in my heart

Every time I do I end up crying

Eodum soge neoreul bulleojumyeon

Naegero deullyeooneun geon

Gipeun nae sumgyeoldeul

Sigani meomchwobeorin gos

Ijen da doedollyeoya hae

Every day you seem too far away

Every time you do I tell myself

Igoseseo gidarigo isseo

Every night I see you in my heart

Every time I do I end up crying

Eodum soge neoreul bulleojumyeon

Illeongineun taeyangi sum swineun gos

Nan ajik idaero meomchwo

Every day you seem too far away

Every time you do I tell myself

Igoseseo gidarigo isseo