Lirik Lagu Peneman Malam Sepi - OKKAY dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Peneman Malam Sepi - OKKAY

Saat kita dekat kau menggenggam tanganku

Saat kita jauh kau mengucap rindu

Hingga tibalah waktu

Kuungkapkan cintaku

Dan kau bilang bagai angin lalu

Ooo sialnya ku salah baca pertanda

Ternyata peluk mesramu hanya bercanda

Kau hanya inginkan aku

Temani sepi harimu

Bodohnya aku

Kukira kau cinta

Seiring langit yang mengelam

Muncul lihai jurusmu

Kau perdaya aku dengan rayumu

Terbuai ku dicumbu dan kau pergi tinggalkanku

Sendiri nikmati malam kelabu

Ooo sialnya ku salah baca pertanda

Ternyata peluk mesramu hanya bercanda

Kau hanya inginkan aku

Temani sepi harimu

Bodohnya aku

Kukira kau cinta

Kukira kau cinta

Ooh sialnya ku salah baca pertanda

Ooh sialnya ku salah baca pertanda

Ternyata peluk mesramu hanya bercanda

Kau hanya inginkan aku

Temani sepi harimu

Bodohnya aku

Kukira kau cinta

Kukira kau cinta

Kutak lebih dari koleksi

Peneman malam sepi

Bodohnya aku

Kukira kau cinta

Kau menggenggam tanganku

Credit

Penyanyi: OKKAY

Penulis lagu: Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa.

Album: Together We Are OKAAY

Dirilis: 2022

