Lirik Lagu I Love You – AKMU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Love You - AKMU

Jeojeollo nege nuni ga

Niga ibeun ot muniga

Nune ttineun geotto aninde

Onjongil dareun ireul

Hago inneun jungedo

I saram cham gwaenchantan mariya

Ni haengdong hanahanae

Naega deullyeotta noyeottahae

Na iri jaju unneun sarami aninde

Dorabomyeon neo ttaemune

Danghan geotto mana

Geu modeunge hanahana

Da shilchimaneun ana

I love you saranghaeyo

Neol boneun narimyeon

Dulman mannaneun nari anindedo

Neoegeman jal boiryeogo

Mak geurae nan geurae

I love you saranghaeyo

Neol boneun narimyeon

Dulman mannaneun nari anindedo

Mak seollego geureondanikkanyo

Ni haengdong hanahanae

Naega deullyeotta noyeottahae

Na iri jaju unneun sarami aninde

Dora bomyeon neo ttaemune

Badeunge cham manaseo

Deo deo deo pogihal su eopseosseoyo

Sseoyo naman mashineun sarangi

Neomcheoyo geudae jane

Ttarajugo shipeunde

I'm waiting for you to say, I love…

You saranghaeyo

Neol boneun narimyeon

Dulman mannaneun nari anindedo

Neoegeman jal boiryeogo

Mak geurae nan geurae

I love you saranghaeyo

Neol boneun narimyeon

Dulman mannaneun nari anindedo

Mak seollego geureondanikkanyo

I love you I love you

I love you I love you

I love you I love you

Saranghae

Neol boneun narimyeon

Dulman mannaneun nari anindedo

Mak seollego geureondanikkanyo

I love you I love you

Credit

Artis: AKMU

Album: All about my romance(내 연애의 모든 것) OST Part 3

Rilis: 2013

Genre: Soundtrack

Penulis lagu: Keith Charles Follese, Tamara Janine Hyler, Adrienne J Follese

Fakta di Balik Lagu I Love You – AKMU

“I Love You” merupakan original soundtrack urutan ketiga dari serial drama Korea Selatan yang berjudul “All About My Romance” yang dirilis pada 24 April 2013. Lagu ini dinyanyikan oleh duo bersaudara, AKMU.