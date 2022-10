Lirik Lagu Sweet Chaos – Day6 dan Makna di Baliknya

Lirik Lagu

Naega sarawatdeon

Sesangi neoro inhae

Dwijibeojyeo dwibakkwieo

Right is left

Left is right

Namanui moraeseong

Neoran padoreul matgo

Muneojigi sijakae

Na eotteokae Help me

Neo ttaemune I'm losing control

It's a sweet chaos

Niga deungjanghamyeonseobuteo

Nae salgwa kkum mirae geu modeun ge

Bakkwieo

Geunde gidaryeojyeo naeiri

Byeonhaeganeun maeiri

Joa

Michil jeongdoya

It's a sweet chaos

Neol aragamyeon galsurok

Nae chwihyanggwa paeteon geu modeun ge

Bakkwieo

Geureon nareul bomyeon Maybe

Babo gata boilji

Molla

Geuraedo joa

It's a sweet chaos

Modeun ge

Buranhae

But I like

Bappeun geori sogui

Saramdeul balgeoreumcheoreom gyesok

Jeongsineopsi eolkigo seolkin chae

Bokjapan meori