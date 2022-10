Lirik Lagu Be With You – AKMU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Be With You – AKMU

Gwaensiri useumina

Tto saenggagina

Sarangirange biseuthangeolkka

Najui haewa bamui

Daldo naemameul moreujyo

Be with you

Cry cry don't ever cry

Seulpeujiankil barae baby

Sarang ijeya algetjyo

Fly fly forever fly

Neowa duri onjongil pyeongsaeng

I want you

I want your love

Geudae mam sogen naega eomnayo

Na honja swipge doel iriramyeon

Maeum jorimyeo aetaeuji anko

Naekkeoindeut hago sipeunde

To you

Eosaekage georeo gagin meongeori

Uri saie jeokdanghan

Bopogeun eolmajeongdoilkka

Neowa naenuni majuchin geusungan

Buteo nan gominhanneungeol maeilbam

Eotteokamyeon neol hetgalliji anke halkka

Gwaensiri useumina

Tto saenggagina

Sarangirange biseuthangeolkka

Najui haewa bamui

Daldo naemameul moreujyo

Be with you

Dulmanui sigani

Dangjangeun eojjeol jul mollado

Baro nae ape geudae pumi itgo

Nae kkeoindeut neukkigosipeo

Neol bomyeon gichimi naondeut kollokaetjiman

Sireun useumi naon geol garingeoya

Ttaettaero pigonhae geureondeut hapumhaetjiman

Neomu joaseo nunmuri heureungeoya

Nan gamchul su eopseo naui gamjeong

Waenyamyeon nan neoga neomunado ganjeol hanikka

Dangdanghage uriga hanarago malhaejwo

Baby I just want to

Be your love neol saranghalgeoya

Han haereul bonaego dasi

Oneuri wado wo

Gwaensiri useumi na ne gyeochiramyeon

Gaseum apeun naldo ulgo sipji ana

Nun gamgo gidarilgeomyeon

Meonjeo dagagado doejyo

Be with you

Cry cry don't ever cry

Seulpeujiankil barae baby

Sarang ijeya algetjyo

Fly fly forever fly

Neowa duri onjongil pyeongsaeng

I want you

I want your love

Credit

Artis: AKMU

Album: Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (Original Television Soundtrack)

Rilis: 2016

Genre: K-Pop, soundtrack

Penulis lagu: Song Dong Woon, Rocoberry, Lee Chan Hyuk

Fakta di Balik Lagu Be With You – AKMU

“Be With You” merupakan original soundtrack dari drama Korea Selatan yang berjudul “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo”. Lagu ini termasuk ke dalam album soundtrack Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo Original Soundtrack dan dirilis pada 25 Oktober 2016.