Lirik Lagu Pouring – Day6 dan Makna di Baliknya

Lirik Lagu

Oh please

Wae ireoneun geolkka

Na baboga doen geot gata

Oh please

Wae neoye apeseon

Amureon maldo mothalkka

Oh cheotnune banhae

Ppajyeottaneun mal

Eodiseo

Eotteoke

Geu nuga

Mareul haedo midji anatteon

Naneun eodie

Jigeume naneun nugu

Yeogiseo

Ireoke

Heodungdaego itneun ge

Daeche nugunji nan molla

Dansume

Mulmildeushi millyeoogo isseo

Neoran sarami naege

Bamhaneure

Jeo bitnago itneun byeoldeulcheoreom

Gadeukhi naege

Nega ssodajinda

Hey

Oh please

Wae momi gapjagi

Nae mareul an deutneun geolkka

Oh please

Wae nado moreuge

I gaseumi dugeundaelkka

Oh unmyeongjeogeuro

Mannattaneun mal

Eodiseo

Eotteoke

Geu nuga

Mareul haedo midji anatteon

Naneun eodie

Jigeume naneun nugu

Yeogiseo

Ireoke

Heodungdaego itneun ge

Daeche nugunji nan molla