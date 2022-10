Lirik Lagu Oogoe Diamond – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Oogoe Diamond – AKB48

Hashiridasu basu oikakete

Boku wa kimi ni

Tsutaetakatta

Kokoro no moyamoya ga kiete

Taisetsu na mono ga mietan da

Konna kantan na

Kotae ga deteru no ni

Nani ni tameratte miokutta no darou?

Boku ga boku dearu tame ni

Shoudou ni sunao ni narou

Daisuki da kimi ga daisuki da

Boku wa zenryoku de hashiru

Daisuki da zutto daisuki da

Koe no kagiri sakebou

Daisuki da kimi ga daisuki da

Iki ga kurushiku naru yo

Shimatte okenai

Oogoe daiyamondo

Ushinau mono ni kizuita toki

Itemo tattemo

Irarenakatta

Ima sugu boku ni dekiru no wa

Kono omoi kotoba ni suru koto

Nazeka sakki kara

Sora wo miteru dake de

Hitomi ga uruuru afurete tomaranai

Bokutachi ga sumu

Kono sekai wa

Dareka e no

Ai de michiteru

Zettai ni kimi wo zettai ni

Nido to hanashi wa shinai

Zettai ni chikau zettai ni

Yatto meguriaetan da

Zettai ni kimi wo zettai ni

Shiawase ni shite miseru

Kiite hoshiin da

Oogoe daiyamondo

Ujiuji shitetatte|

Nanimo hajimaranai yo

Kanjou hakidashite

Ima sugu sunao ni nare!

Koe ni daseba

Hikari kagayaku

Daisuki da kimi ga daisuki da

Boku wa zenryoku de hashiru

Daisuki da zutto daisuki da

Koe no kagiri sakebou

Daisuki da kimi ga daisuki da

Boku no itoshisa yo todoke!

Daisuki da zutto daisuki da

Kaze no naka de sakebou

Daisuki da kimi ga daisuki da

Iki ga kurushiku naru yo

Shimatte okenai

Oogoe daiyamondo

Yuuki wo dashite iou yo

Damatte icha sono mama sa

Hazukashiku nante nain da

Suki tte kotoba wa saikou sa

Suki tte kotoba wa saikou sa

Suki tte kotoba wa saikou sa

Kanjou hakidashite

Ima sugu sunao ni nare!

Credit

Artis: AKB48

Album: Kamikyokutachi

Rilis: 2008

Genre: J-Pop

Penulis lagu: Yasushi Akimoto, Yoshimasa Inoue

Fakta di Balik Lagu Oogoe Diamond – AKB48

Lagu ini dirilis pada 22 Oktober 2008 dan merupakan single label mayor ke-10 grup idola asal Jepang, AKB48. Lagu yang diciptakan oleh Yasushi Akimoto dan Yoshimasa Inoue ini merupakan lagu pertama yang dirilis oleh King Records.