Pamungkas Beri Klarifikasi Soal Aksi Panggung: Saya Lebih Baik Dibenci, Tapi Jadi Diri Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Pamungkas mengeluarkan pernyataan setelah aksi viral di media sosial.

Ia membalas kritikan seorang netizen yang memintanya agar meminta maaf setelah melakukan aksi tak senonoh di atas panggung.

Bukannya meminta maaf, Pamungkas malah menolak kritik yang diajukan kepadanya tersebut. Ia malah mengeluarkan pernyataan tak mengapa dibenci oleh orang, asalkan tetap menjadi dirinya sendiri.

Pernyataan ini keluar setelah seorang netizen menanyai maksud dari aksi gesek HP yang dianggap sebagai fan service itu.

Baca Juga: Polisi Sebut Gas Air Mata Kadaluarsa 'Tidak Berbahaya', Benarkah?

"Cuman butuh kata maaf loh padahal. Gatau tetap aja ga pantes menurut gue. Fan service itu banyak jenisnya bang," kata netizen ini.

Pamungkas mendengar kritik seperti itu malah menolak apa yang disampaikan oleh si netizen.

"id rather to be hated for who i am, than be loved for what im not (saya lebih baik dibenci tapi jadi diri sendiri, dibandingkan dicintai karena tidak jadi diri sendiri)," ucapnya.

Ia bahkan menjelaskan tak masalah jika netizen memiliki perbedaan dengan dirinya.