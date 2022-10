Lirik Lagu Koi Suru Fortune Cookie – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Koi Suru Fortune Cookie – AKB48

Anata no koto ga suki na no ni

Watashi ni marude kyoumi nai

Nandome ka no shitsuren no junbi

Yeah! Yeah! Yeah!

Mawari wo mireba oozei no

Kawaii ko-tachi ga irunda mon

Jimi na hana wa kidzuite kurenai

Yeah! Yeah! Yeah!

Kafeteria nagareru Music

Bonyari kiiteitara

Shiranu ma ni rizumu ni awase

Tsumasaki kara ugoki dasu

Tomarerenai ima no kimochi

Come on, come on, come on, come on baby

Uranatte yo

Koisuru Fortune Cookie

Mirai wa sonna waruku nai yo

Hey! Hey! Hey!

Tsuki wo yobu ni wa egao wo miseru koto

Haato no Fortune Cookie

Unsei kyou yori mo yoku shiyou

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Jinsei suteta mon janai yo ne

Atto odoroku kiseki ga okiru

Anata to dokoka de aishiaeru yokan

Anata ni chanto kokuri tai

Dakedo jibun ni jishin nai

Riakushon wa souzou tsuku kara

Yeah! Yeah! Yeah!

Seikaku ii ko ga ii nante

Otoko no ko wa iu kedo

Rukkusu ga adobanteeji

Itsudatte kawaii ko ga

Ninki touhyou ichi-i ni naru

Please, please, please, oh Baby

Watashi mo mite

Koisuru Fortune Cookie

Sono kara saa kowashite miyou

Hey! Hey! Hey!

Saki no tenkai kami-sama no shiranai

Namida no Fortune Cookie

Sonna ni negatibu ni narazu ni

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Sekai wa ai de afureteiru yo

Kanashii dekigoto wasure saseru

Ashita wa ashita no kaze ga fuku to omou

Come on, come on, come on, come on baby

Uranatte yo

Koisuru Fortune Cookie

Mirai wa sonna waruku nai yo

Hey! Hey! Hey!

Tsuki wo yobu ni wa egao wo miseru koto

Haato no Fortune Cookie

Unsei kyou yorimo yoku shiyou

Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

Jinsei suteta mon janai yo ne

Atto odoroku kiseki ga okiru

Anata to dokoka de aishiaeru yokan

Credit

Artis: AKB48

Album: Tsugi no Ashiato Type-B

Rilis: 2013

Genre: J-pop

Penulis lagu: Yasushi Akimoto

Fakta di Balik Lagu Koi Suru Fortune Cookie

“Koi Suru Fortune Cookie” merupakan single ke-32 dari grup idola asal Jepang, AKB48 yang dirilis pada 21 Agustus 2013 melalui King Records bersamaan dengan versi JKT48. Yang mendapatkan posisi center dalam lagu ini yakni Rino Sashihara karena ia mendapat suara voting terbanyak pada sistem senbatsu.