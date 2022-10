Kim (Aurora Ribero) Mulai Bekerja Paruh Waktu di Restoran yang Dikelola Robin (Anjasmara) di Swiss

PIKIRAN RAKYAT - Sinetron terbaru persembahan SCTV “Siapa Takut Orang Ketiga” telah mengawali episode perdana pada hari Senin, 10 Oktober 2022 kemarin yang tayang pukul 18.00 WIB. Dibuka dengan perpisahan Kim (Aurora Ribero) dengan sahabatnya Sam (Fero Walandouw).

Sebagai sahabat karib yang ditinggalkan, Sam dengan berat hati harus melepas Kim pergi ke Swiss menemui sang ayah dan melanjutkan pendidikannya demi memenuhi keinginan terakhir sang ibu. Sam pun memberikan sebuah topi yang bertuliskan nama Kim sebagai bentuk kenang-kenangan sebelum akhirnya melepas Kim.

Tanpa menunggu lama, pemirsa SCTV langsung diajak menikmati keindahan Swiss sesampainya Kim di tujuan utamanya untuk menemui sang ayah. Namun Kim begitu kecewa ketika bertemu sang ayah yang ternyata hidup bersama dengan kekasih hatinya. Kim merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan memutuskan untuk berjuang seorang diri di Swiss hingga mempertemukannya dengan Will (Kevin Julio), sang pemilik pavilion yang ia sewa.

Will memberi warna baru dalam perjuangan Kim selama di Swiss. Berkali-kali ketika Kim mengalami kesulitan, Will selalu ada untuk menyelamatkan hidup Kim. Suatu ketika Will juga membantu Kim mendapatkan pekerjaan selama di Swiss untuk membiayai kebutuhannya dengan bekerja paruh waktu di restoran yang dikelola oleh Robin (Anjasmara).

Kian hari Kim semakin nyaman bercerita banyak hal dengan Will. Menyadari situasi tersebut, Will dengan sengaja mengingatkan Kim dengan gaya khasnya.

“Salah satu kelebihan yang lo ga pernah tau dari semua kelebihan gue adalah gue bisa banget bikin cewek nyaman”, ujar Will dengan penuh percaya diri. Kim pun seketika membantahnya dengan penuh tawa.

Sementara Kim secara yakin mengungkap rahasianya kepada Will bahwa Sam akan menjadi suami masa depannya meski saat ini Sam belum mengetahui isi hatinya dan Kim sangat yakin bahwa di hati Sam hanya ada dirinya. Secara tersirat Will mulai menunjukkan rasa cemburunya ketika Kim mengungkap isi hatinya tersebut.