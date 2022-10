Lirik Lagu Peach Pit – Seventeen dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Peach Pit – Seventeen

I say, here stand I

I can't do otherwise

But is it enough?

And why'd you look so tough?

Back at Patrick Park

We stood in the dark

In my beer-stained mind

I said, "Please won't you be mine?"

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

On the high school lot

You'd kiss me so long

But lessons don't last

When I'm playing you so fast

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

Punch and first collapse

Drunk at winter dance

Looks in red dress

Oh, what an awful mess

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

There's something dark hangin' over my head

I'm seventeen, don't hold your breath

Credit

Penyanyi: Peach Pit

Album: Sweet F.A

Tahun rilis: 2016

Penulis lirik: Christopher Vanderkooy, Michael Pascuzzi, Neil Smith, Peter Wilton

Fakta Peach Pit

Lagu Seventeen merupakan bagian dari album bertajuk Sweet F.A yang dirilis 2016 lalu. Lagu ini merupakan salah satu lagu populer sepanjang karier bermusik Peach Pit.

Seventeen memiliki jumlah penayangan paling banyak dibanding klip video musik lainnya di kanal YouTube Peach Pit. Per Oktober 2022, musik videonya telah ditonton lebih dari 6 juta kali.