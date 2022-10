Lirik Lagu Akhir Cinta – Marcell Siahaan dan Fakta di Baliknya

Akhir Cinta – Marcell Siahaan

Aku memang manusia tak sempurna

Tak mampu jadi yang engkau pinta

Kini aku tak lagi belahan jiwamu

Yang pernah kaucinta

Meski kata berpisah

Bukanlah hal yang mudah (bukanlah hal yang mudah)

Meski kita bersama

Namun takkan bisa (tak bisa) saling mencintai (saling mencintai)

Bila memang semua ini harus kulalui

Tanpa dirimu, oh kasih

Kaulah isi hati ini, tak lagi di sini

Hidup ini bagai kehilangan arti, oh

Kenangannya takkan pernah terlupakan

Dan kini pun dirimu menghilang tanpa kata

Kesedihan terasa begitu dalam

Mungkinkah ini akhir cinta?

Meski kata berpisah, ho

Bukanlah hal yang mudah, no, no, no

Meski kita bersama, wo

Namun takkan bisa (tak bisa) saling mencintai (saling mencintai), oh-wo

Bila memang semua ini harus kulalui (tanpa kamu)

Tanpa dirimu, oh kasih

Kaulah isi hati ini, tak lagi di sini, hu

Hidup ini (hidup ini) bagai kehilangan arti

Tanpa dirimu, oh kasih (oh kasih, oh kasih, dirimu, kasih)

Kaulah isi hati ini, tak lagi di sini

Hidup ini bagai kehilangan arti

Hidup ini, cinta ini, rindu ini, hu

Hidup ini, cinta ini, rindu ini, ho