Lirik Lagu Cinta Indonesia - Kahitna dan Fakta di Baliknya

Cinta Indonesia - Kahitna

Cinta cinta cinta Indonesia

Negeri bagaikan permata

Persada bermandi cahaya (gemilang)

Oh tanah air beta nan elok rupawan

Inilah senandung pujaan

Cinta cinta cinta Indonesia

Laut nan membiru terbentang

Dilangit bertaburan bintang (benderang)

Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan

Inilah lagu persembahan

Ya Tuhan kudengar bisikmu di kesyahduan suara seruling

Kala malam yang hening

Menggugah jiwaku

Menyadarkanku senantiasa setia

Mengabdi berbakti

Dan aku pun berseru

Cinta cinta cinta Indonesia

Padamu beta tlah menyatu

Padamu beta kan setia (membela)

Oh tanah tumpah darah nan suci mulia

Inilah janjiku padamu

Ya Tuhan kudengar bisikmu di kesyahduan suara seruling

Kala malam yang hening

Menggugah jiwaku

Menyadarkanku senantiasa setia

Mengabdi berbakti

Dan aku pun berseru

Oh

Cinta cinta cinta Indonesia

Padamu beta tlah menyatu

Padamu beta kan setia (membela)

Oh tanah tumpah darah nan suci mulia

Inilah janjiku padamu

Inilah janjiku padamu

Inilah janjiku padamu oh

Oh tanah tumpah darah nan suci mulia

Inilah janjiku padamu Indonesia

Credit

Artis: Kahitna

Album: Cinta Indonesia

Dirilis: 2019

Genre: Pop, Indonesian Pop

Penulis lagu: Guruh Sukarnoputra