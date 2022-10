Lirik Lagu I Just Want To Stay With You - Zion.T dan Fakta di Baliknya

I Just Want To Stay With You - Zion.T

I just want to stay with you

Amudo eopsneun i sigan sogeseo

Chagawojin barami uril gallanoheuryeo hae

Ginagin bameul dasi majihagessjyo

Kkumerado bol su issdamyeon mariya

Jami deuneun sungando joheul tende

Yeongwonhal su eopseodo

Gieokhal su eopsneun seoroga doendedo urin

Unmyeongcheoreom mannage doel geoya

Hoksi ibyeolhadeorado

Seoroe dahassdeon maeummaneun

Ganjikhago gieokhaejwoyo

I just want to stay with you

Jichin nal pogeunhi anajudeon

Bomcheoreom ttaseuhaessdeon geudae songil

Jakku geobi naseo ilkka na museounga bwa

Meolgo meon geudael tto gidarina bwa

Yeongwonhal su eopseodo

Gieokhal su eopsneun seoroga doendedo urin

Unmyeongcheoreom mannage doel geoya

Hoksi ibyeolhadeorado

Seoroe dahassdeon maeummaneun

Ganjikhago gieokhaejwoyo

I just want to stay with you

Eum godanhaessdeon sumanheun bamdeul

Geu sogeseo sseo naeryeogan maldeul

Hanadulssik jiwossgo

Gajang majimage namneun mal