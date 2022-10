Lirik Lagu Hampa – Marcell Siahaan dan Fakta di Baliknya

Hampa – Marcell Siahaan

Kupejamkan mata ini

Mencoba ‘tuk melupakan

Segala kenangan indah

Tentang dirimu, tentang mimpiku



Semakin aku mencoba

Bayangmu semakin nyata

Merasuk hingga ke jiwa

Tuhan tolonglah diriku



Entah dimana dirimu berada

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana, kau rindukan aku

Seperti diriku yang s’lalu merindukanmu

Selalu merindukanmu



Tak bisa aku ingkari

Engkaulah satu-satunya

Yang bisa, bisa membuat jiwaku

Yang pernah mati, menjadi berarti



Namun kini kau menghilang

Bagaikan ditelan bumi

Tak pernahkah kau sadari

Arti cintamu, untukku



Entah dimana dirimu berada

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana, kau rindukan aku

Seperti diriku yang s’lalu merindukanmu

Selalu merindukanmu



Entah dimana dirimu

Hampa terasa hidupku

Apakah di sana, kau rindukan aku

Seperti diriku yang s’lalu merindukanmu

Selalu merindukanmu



Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

Apakah di sana, kau rindu akan aku

Seperti diriku merindukanmu

Merindukanmu



Credit

Artis : Marcell Siahaan

Penulis lagu : Ari Lasso/Ricky Tjahyadi

Album : Platinum Playlist

Rilis : 2013

Genre : Pop, Indonesia Pop

Fakta Marcell Siahaan

Marcellius Kirana Hamonangan atau biasa kita kenal Marcell Siahaan, merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang banyak kita dengarkan lagu-lagunya, seperti Peri Cintaku, Firasat, Takkan Terganti dan masih banyak lagi.

Namun ada fakta lainnya mengenai Marcell yang mungkin Anda jarang ketahui.

Marcell Siahaan datang dari keluarga penyuka musik, bahkan banyak dari anggota keluarganya adalah pemusik. Sejak kecil, Marcell sudah bersahabat dengan musisi legendaris dunia, seperti Nat King Cole, Frank Sinatra, Benny Goodman, hingga Sarah Vaughn.

Hal ini tak lepas dari peran sang ayah (Paian Siahaan) dan kakek (R.M. Soebroto Hardjowahono). Ditambah sang nenek (Doortje F.S. Noya) yang merupakan seorang instruktur piano jazz.

Tidak heran hingga kini, Marcell Siahaan telah menghasilkan banyak album. Diskografi Marcell Siahaan:

· Marcell (2003)

· Marcell: Repackage (2004)

· Denganmu (2006)

· Hidup (2008)

· And The Story Continues... (2011)

· Platinum Playlist (2013)

· Jadi Milikku (2015)

· This is Not Jazz (2018).