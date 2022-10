Love Is You - Cherrybelle

Baby i love you, love you love you so much

Since i found out love is you

Cinta satu kata penuh makna

Cinta bawa hati bahagia

Dari sekian juta keindahan dunia

Di mata hatiku kaulah keindahan hidupku

Baby i love you, love you, love you so much

And i miss you, miss you when you’re gone

Editor: Tita Salsabila