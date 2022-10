Lirik Lagu TT – Twice, dan Fakta di Baliknya

TT – Twice



Ireojido mothaneunde

Jeorojido mothane

Geujeo barabomyeo ba-ba-ba-baby

Maeil sangsangman hae ireumgwa hamkke

Sseuk mareul nwanne baby

Ajik urin moreuneun sainde

Amugeona geolchyeodo areumdawo

Geoul sok dan duriseo haneun

Fashion show show

Ibeonen jeongmal kokkok naega meonjeo talk talk

Dajim ppuningeol maebeon dajim ppuningeol



Nanananananana

Kotnoraega naodaga nado mollae

Nunmul nal geot gatae

Anin geot gatae naega anin geot gatae

I love you so much



Imi nan da keotdago saenggakhaneunde

Eojjeomyeon nae maminde wae

Nae mamdaero hal su eomneun geonde

Mireonaeryeogo hamyeon halsurok

Jakku kkeullyeo wae jakku jakku kkeullyeo baby



I'm like TT, Just like TT

Ireon nae mam moreugo neomuhae neomuhae

I'm like TT, Just like TT

Tell me that you'll be my baby



Eocheoguni eopdago hae

Eolgul gabseul mothandae

Jeonhyeo wiro andwae ba-ba-ba-baby

Michil geot gatae i wajunge wae

Baeneun tto gopeun geonde

Haru jongil meokgiman haneunde



Maemmaemaemae amu joedo eomneun

Inhyeongman ttaejji

Jongil anjaitdaga eopdeuryeotda

Sigani hoekhoekhoek

Pibuneun wae ireohge tto chikchik

Jakku tiktik georigo man sipji

Eomman gwichanhge gyesok waewaewaewaewae



Kotnoraega naodaga nado mollae

Jjajeungnal geot gatae hwanal geot gatae

Ireon aega aninde

I love you so much



Imi nan da keotdago saenggakhaneunde

Eojjeomyeon nae maminde wae

Nae mamdaero hal su eomneun geonde

Mireonaeryeogo hamyeon halsurok

Jakku kkeullyeo wae jakku jakku kkeullyeo baby



I'm like TT, Just like TT

Ireon nae mam moreugo neomuhae neomuhae

I'm like TT, Just like TT

Tell me that you'll be my baby



Hoksi ireon nareul alkkayo

Idaero sarajyeo beorimyeon andwaeyo

Ibeonen jeongmal kokkok naega meonjeo talk talk

Dajim ppuningeol maebeon dajim ppuningeol



Imi nan da keotdago saenggakhaneunde

Eojjeomyeon nae maminde wae

Nae mamdaero hal su eomneun geonde

Mireonaeryeogo hamyeon halsurok

Jakku kkeullyeo wae jakku jakku kkeullyeo baby



I'm like TT, Just like TT

Ireon nae mam moreugo neomuhae neomuhae

I'm like TT, Just like TT

Tell me that you'll be my baby

Credit



Artis: TWICE

Rilis: 2016

Album: What Is Love?

Genre: K-pop, Pop dansa, Pop elektro

Penulis: Sam Lewis dan Black Eyed Pilseung

Lisensi: JYP Entertainment



Fakta Lagu TT – Twice

1. Lagu TT Mendapatkan 13 trofi music show

Lagu TT resmi dirilis pada 24 Oktober 2016. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang masuk ke dalam album What Is Love?.



Lagu TT menjadi salah satu lagu pendongkrak karir Twice. Terbukti melalui comeback lagu TT, Twice berhasil membawa pulang 13 trofi music show.



2. Didistribusikan KT Music

Lagu TT menjadi salah satu keemasan Twice pada tahun 2016. Pada saat perilisan lagu ini, JYP Entertainment juga meluncurkan musik video lagu TT.



KT Musik diberikan kepercayaan oleh JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Twice untuk mendistribusikan lagu TT.(Anggita Adi Sumadi)***