FFI 2020 Bergulir di Tengah Pandemi, Nia Dinata Sampaikan Sejumlah Fleksibilitas Penjurian Film

PIKIRAN RAKYAT – Rangkaian Festival Film Indonesia 2020 dimulai hingga akhir tahun ini.

Terdapat beberapa fleksibilitas yang dihadirkan dalam rangkaian festival yang disiapkan oleh penyelenggara festival.



Komite Penjurian dan Seleksi FFI 2020 Nia Dinata mengatakan, perhetalan FFI tahun ini diwarnai oleh pandemi virus corona yang berakibat produksi perfilman di Indonesia tidak berjalan dengan baik.

Contohnya adalah tertundanya beberapa penayangan film di bioskop mulai dari 15 Maret 2020 hingga saat ini (16 Juni 2020). Biasanya, film yang ditayangkan di bioskop masuk ke daftar seleksi para kurator.



"Harusnya setiap minggu ada dua atau tiga film yang ditayangkan di bioskop," katanya saat konferensi pers peluncuran Festival Film Indonesia, Selasa, 16 Juni 2020.



Ia mengatakan, akan terdapat keleluasaan terkait film-film yang penayangannya tertunda dalam hal penyeleksian.

Nia merujuk kepada film-film yang setelah tanggal 15 Maret 2020 tertunda penayangannya di bioskop.

Film-film yang ditayangkan di drive in cinema ataupun melalui layanan over the top (OTT) dikatakannya kemungkinan besar bisa masuk dalam proses nominasi FFI.



"Apabila film panjang tayang di drive-in cinema, itu eligible masuk FFI. Misalnya tidak di drive-in pun, tapi di OTT platform, kami juga akan memberikan fleksibilitas seperti itu. Sebenarnya, di Oscar banyak yang tayang di OTT untuk film panjang. Tapi, kemudian dinominasikan atau diseleksi untuk Oscar," ujarnya.

Komite FFI saat ini sudah mengumpulkan 53 film panjang untuk diseleksi. Kelimapuluh tiga film itu adalah yang telah tayang di bioskop mulai dari 1 Oktober 2019 sampai 15 Maret 2020.



"Kita harus memberikan semangat dan apresiasi bagi 53 film ini. Oleh sebab itu, melalui semangat kerendahan hati, dan dengan menerapkan protokoler kesehatan, FFI harus terus dilaksanakan," katanya.



Ia mengatakan, telah ada 7 kurator yang siap melakukan kerja kuratorial dan mendiskusikannya secara virtual. Menurutnya, tiga bulan PSBB telah menumbuhkan kebiasaan untuk bekerja secara virtual.

Ketua Komite FFI 2020 Lukman Sardi mengatakan, pihaknya memutuskan tetap melangsungkan FFI setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Adanya situasi pandemi virus corona telah menimbulkan situasi yang tidak ideal bagi pelaksanaan FFI.

"Memang tidak ideal. Tapi, justru kami menemukan banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi, semacam blessed in disguise. Ada beberapa hal yang membuat kami bisa berpikir lebih fokus," katanya.



Ia mengatakan, FFI masih terus jalan karena pegiat film masih memiliki kreativitas yang luar biasa sejauh ini. Begitu juga dengan pemerintah dan pengusaha perfilman yang sudah memberikan dukungan yang tidak kecil. "Jadi, ini harus berlanjut. Harus kita buat bergerak," katanya.



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pandemi virus corona telah mengajarkan semua orang untuk tetap bergerak dan berdaya. Semua orang juga dituntut untuk melihat segala peluang dengan memadukan kreativitas dan menyebarkannya lewat teknologi.



Menurutnya, film Indonesia telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Selama 2019, terdaftar 158 film cerita panjang berkualitas. Jumlah tersebut belum termasuk film pendek, dokumenter, animasi, dan film eksperimental lainnya.



“Film Indonesia sudah menjadi bagian dari hidup kita dan menjadi sumber inspirasi, terutama dalam menghadapi situasi sulit. Perannya sangat penting dalam menjaga kita agar tetap optimis dan bahagia,” ujar Nadiem.



Pelaksanaan FFI 2020 sebagai wadah untuk terus semangat berkarya. diharapkan juga bisa menjadi medium pemajuan kebudayaan. Nadiem mengatakan, dengan gotong royong dan kreativitas, perfilman Indonesia diharapkan bisa melalui masa sulit seperti saat ini dan bangkit menjadi lebih maju lagi.***