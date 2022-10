Lirik Lagu O Aja Ya Kan - Young Lex dan Fakta di Baliknya

O Aja Ya Kan - Young Lex

Huu, makin banyak orang miring

Ngurusin hidup orang lain mulu

Mungkin hidupnya kagak penting

Banyak banget yang ngomongin

Tapi gue jadi trending, gue nggak ambil pusing

Mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong

Gue abang kece, abang tampan

Gue bukan maling tapi nyuri perhatian

Ibarat balapan, tancap gas duluan

Motor kencang, mahir di tikungan

Cuma bisa ngomong di belakang

Udah jelas gue jauh di depan

Banyak bacot di dunia maya

Tapi kalo ketemu doi dungkem aja

Belaga baik, belaga nyapa

Tapi nyalinya sih nggak seberapa, ha-ha, ha-ha, ha-ha

Duh, buat orang kek gitu

Gue sih cuma bisa ngomong, uh, o aza, ya, kan?

O, o, o, o aza, ya, kan?

O, o, o, o aza, ya, kan?

O, o, o, o aza, ya, kan?

O, o, o, o aza, ya, kan?

Lo ngajak berantem, berasa paling jago

Anggep gue ayam, gue bilang, o aza, ya, kan?

Gue heran sama lo, punya kelakuan cuma homo

Yang nusuk dari belakang, huh

Cewek cantik, pedes, bikin keringetan, sexy

Bagus pemandangan, emangnya elo, cabe-cabean? idih

Mainnya labrakan-labrakan, entar lo gue rujak kalo masih mencibir

Gue bukan jenis buah-buahan tapi jadi buah bibir

Gue bukan mas-mas, lagu kok enak, mas-mas?

Seperti emas, cerdas, Thomas Alfa Edison melebihi Epson

Cetakan terang, I'm new edition, jadi trendsetter

New fashion, nyala dalam gelap

Night vision, terlalu banyak mention

Gue masih free but no Mason, ha-ha, ha-ha, ha-ha