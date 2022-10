Lirik Lagu Baila Conmigo – Selena Gomez & Rauw Alejandro dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Baila conmigo – Selena Gomez & Rauw Alejandro

Bebé, no sé si habla' mucho español

Si entiende' cuando digo "Mi amor"

Comernos sin entenderno' e' mejor

Solo tenemo' que gustarno'

Quieres que caiga en tentaciones

Mira cómo me pone'

Ese acento que tienes

No entiendo mucho, pero vente

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Pégate, ven suéltate

No te me vayas sin las gana' de volver

Por eso baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Bésame, solo una vez

Así tengo un motivo pa' volverte a ver (Rauw)

Sinceramente, dejemo' que esto fluya

No sigas dándole mente

Tenemo' to'a la noche pa' que me enseñes de frente

Todo lo que siente'

Me huele a que no tiene nada de inocente (yah, yah)

¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor?

Que si contigo tengo que pensar mejor

Tranqui', déjalo así, quiero quedarme aquí

Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Pégate, ven suéltate

No te me vayas sin las gana' de volver

Por eso baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Bésame, solo una vez

Así tengo un motivo pa' volverte a ver

Te voy a dejar mi número

Solo tiene' que llamar cuando me echa' de meno'

Que yo le voy a llegar (uh-wuh)

Baby, aunque me queda lejo', woh-oh

La nena e' de otra ciudad (yah), pero le corre mi flow

Tenía curiosidad y un beso me robó

No nos tenemo' que hablar (ey)

Si con mirarno' no' entendemo', yeah (yah)

No entiendo mucho pero baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Pégate, ven suéltate

No te me vayas sin las gana' de volver

Por eso baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Bésame, solo una vez

Así tengo un motivo pa' volverte a ver, yeah, yeah

Ra-Rauw, ey

Rauw Alejandro

Con Selena

Dímelo, Tainy

Credit

Album: Revelación

Dirilis: 2021

Artis: Rauw Alejandro, Selena Gomez

Penulis lagu: Abner Cordero / Alberto Melendez / Alejandro Borrero / Andrea Mangiamarchi / Christopher Carballo Ramos / Edgar Barrera / Ivanni Rodriguez / Jorge A. Diaz / Marco Masis / Raul Alejandro Ocasio / Selena Marie Gomez

Fakta di Balik Lagu Baila Conmigo – Selena Gomez & Rauw Alejandro

Kolaborasi Selena dan Rauw

Lagu reggaeton yang menggoda dan menular ini menemukan Selena Gomez dan rapper/penyanyi Puerto Rico Rauw Alejandro ingin bersama meskipun ada kendala bahasa. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami satu sama lain, tetapi pasangan ini masih dapat menggunakan gerakan tarian intim sebagai bentuk komunikasi mereka. Judul lagu diterjemahkan menjadi "Dance With Me."

Single kedua Selena berbahasa Spanyol

"Baila Conmigo" adalah single kedua yang dirilis Gomez dari EP debutnya yang berbahasa Spanyol, REVELACIÓN. Seperti single pertama," De Una Vez ," itu dipimpin oleh produser Puerto Rico Tainy (Bad Bunny, J Balvin) bersama dengan Albert Hype dan Jota Rosa. Lagu ini menggabungkan ritme reggaeton dan gitar yang bersemangat dengan hook yang memberdayakan dan bait-bait yang menggoda.