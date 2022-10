Lirik Lagu Aitakatta – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Aitakatta – AKB48

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Kimi ni...

Jitensha zenryoku de

PEDARU koginagara saka wo noboru

Kaze ni fukuranderu

SHATSU mo ima wa modokashii

Yatto kidzuita hontou no kimochi

Shoujiki ni yukunda

Tatta hitotsu kono michi wo hashire!

Suki naraba suki da to iou

Gomakasazu sunao ni narou

Suki naraba suki da to iou

Mune no uchi sarakedasou yo

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Kimi ni...

Dondon afuredasu ase mo nuguwazu ni

Sugao no mama

Komorebi no TONNERU

Natsu e tsudzuku chikamichi sa

Sonna jouzu n hanasenakute mo

SUTOREETO de ii

Jibun rashii ikikata de hashire!

Dare yori mo taisetsu dakara

Furarete mo koukai shinai

Dare yori mo taisetsu dakara

Kono kimochi tsutaetakatta

Suki naraba suki da to iou

Gomakasazu sunao ni narou

Suki naraba suki da to iou

Mune no uchi sarakedasou yo

LALALALALA LALALALALALALA

LALALALALA LALALALALALALA

LALALALALA LALALALALALALA

LALALALALA LALALALALALALA

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Aitakatta Aitakatta Aitakatta Yes!

Kimi ni...

Aitakatta

Credit

Artis: AKB48

Album: Set List: Greatest Songs 2006–2007

Rilis: 2006

Genre: J-Pop

Penulis lagu: Yasushi Akimoto, BOUNCEBACK, Michihiko Ōta

Fakta di Balik Lagu Aitakatta – AKB48

Lagu “Aitakatta” merupakan single label mayor pertama dari grup idol Jepang, AKB48 yang dirilis pada 25 Oktober 2006 melalui DefSTAR Records. Melalui lagu ini, AKB48 dikenal luas oleh publik dan menjadi lagu andalan mereka.