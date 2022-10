Lirik Lagu Usseewa – Ado dan Fakta di Baliknya

Usseewa – Ado

Tadashisa to wa orokasa to wa

Sore ga nani ka misetsukete yaru

Chiccha na koro kara yuutousei

Kizuitara otona ni natteita

Knife no you na shikou kairo

Mochiawaseru wake mo naku

Demo asobi tarinai nani ka tarinai

Komacchimau kore wa dareka no sei

Atemo naku tada konran suru ey-day

Sore mo sokka

Saishin no ryuukou wa touzen no haaku

Keizai no doukou mo tsuukinji check

Junjou na seishin de nyuushashi work

Shakai jinja touzen no rule desu

Haa? Ussee ussee usseewa

Anata ga omou yori kenkou desu

Issai gassai bonyou na anata ja wakaranai kamo ne

Aa yoku niau sono kamo naku fuka mo nai melody

Ussee ussee usseewa

Atama no deki ga chigau no de mondai wa nashi

Tsutte mo watashi mohan ningen

Naguttari suru no wa noo senkyuu

Dattara kotoba no juukou wo sono atama ni tsukitsukete uteba

Majiyaba nai? Tomare ya shinai

Fuhei fuman tarete nare no hate

Sadistic ni henbou suru seishin

Kuso dari na

Sake ga aita gurasu areba sugu ni sosoginasai

Mina ga tsumami yasui you ni kushi hazushinasai

Kaikei ya chuumon wa senjin wo kiru

Fubun ritsu saiteigen no manner desu