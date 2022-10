Lirik Lagu Seroja – Iis Dahlia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Seroja – Iis Dahlia

Mari menyusun seroja bunga seroja

Hiasan sanggul remaja putri remaja

Rupa yang elok dimanja jangan dimanja

Pujalah ia oh saja sekedar saja

Mengapa kau bermenung oh adik berhati bingung

Mengapa kau bermenung oh adik berhati bingung

Janganlah engkau percaya dengan asmara

Janganlah engkau percaya dengan asmara

Sekarang bukan bermenung dalam termenung

Sekarang bukan bermenung dalam termenung

Mari bersama oh sayang memetik bulan

Mari bersama oh sayang memetik bulan

Mari menyusun seroja bunga seroja

Hiasan sanggul remaja putri remaja

Rupa yang elok dimanja jangan dimanja

Pujalah ia oh saja sekedar saja

Credits

Artis: Iis Dahlia

Album: Nostalgia Balada Dangdut

Rilis: 1990

Genre: Dangdut

Penulis lagu: Husein Bawafie

Fakta di Balik Lagu Seroja

Lagu Seroja bagaikan pengingat bagi anak muda untuk tidak mudah terbuai rayuan sebagaimana penggalan lirik “Janganlah engkau percaya dengan asmara” yang diulang dua kali.

Judul lagu ini berasal dari jenis tumbuhan air yang mirip seperti bunga teratai. Lagu Seroja sebelumnya digunakan sebagai soundtrack film Seroja pada 1960an sebelum dipopulerkan kembali oleh Iis Dahlia.