Lirik Lagu New Genesis – Ado dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu New Genesis – Ado

Shin jidai wa kono mirai da

Sekaijuu zenbu kaete shimaeba kaete shimaeba…

Jama mono ya na mono nante keshite

Kono yo to metamorufooze shiyou ze

Myuujikku kimi ga okosu majikku

Me wo tojireba mirai ga hiraite

Itsumade mo owari ga konai you ni tte

Kono uta wo utau yo

Do you wanna play? Riaru geemu giri giri

Tsunawatari mitai na senritsu

Mitomenai modorenai wasuretai

Yume no naka ni isasete I wanna be free

Mieru yo shin jidai ga sekai no mukou e

Saa iku yo New World

Shin jidai wa kono mirai da

Sekaijuu zenbu kaete shimaeba kaete shimaeba

Hateshinai ongaku ga motto todoku you ni

Yume wa minai wa kimi ga hanashita "boku wo shinjite"

Are kore iranai mono wa keshite

Riaru wo karafuru ni koeyou ze

Myuujikku ima hajimaru raijingu

Me wo tsuburi minna de nigeyou yo

Ima yori ii mono wo misete ageru yo

Kono uta wo utaeba

Do you wanna play? Riaru geemu giri giri

Tsunawatari mitai na unmei

Mitomenai modorenai wasuretai

Yume no naka ni isasete I wanna be free

Mieru yo shin jidai ga sekai no mukou e

Saa iku yo New World

Shinjitai wa kono mirai wo

Sekaijuu zenbu kaete shimaeba kaete shimaeba

Hateshinai ongaku ga motto todoku you ni

Yume wo miseru yo yume wo miseru yo shin jidai da

Shin jidai da

Credit

Artis: Ado

Album: ウタの歌 ONE PIECE FILM RED

Rilis: 2022

Genre: J-Pop

Penulis lagu:

Fakta di Balik Lagu New Genesis – Ado

Lagu yang berjudul “New Genesis” dirilis pada bulan Juni 2022 oleh penyanyi asal Jepang semi-anonim yang berusia 19 tahun, Ado dan merupakan original soundtrack dari film One Piece Red.