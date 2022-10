Lirik Lagu Dua Kunci - Fiersa Besari dan Fakta di Baliknya

Jantungku dag-dig-dug

Kalau tak dag-dig-dug pasti mati

Tapi bersamamu dag-dig-dugnya

Jadi lebih cepat

Ada sesuatu di matamu

Tapi bukan belek

Yang membuatku tak bisa

Berhenti memikirkanmu

Kapankah kau mau move on?

Kapankah kau mau move on?

Move on kepadaku

Move on kepadaku

Aku bukan babi

Tapi rindu ini membabi buta

Kadang sakit saat sadar

Kau tak membalas perasaanku

Mengapa memikirkan dia

Yang tidak memikirkan kamu?

Lebih baik sama aku

Biar kubuat kau bahagia

Kapankah kau mau move on?

Kapankah kau mau move on?

Move on kepadaku

Move on kepadaku

Mungkin belum siap

Mungkin nggak sekarang

Mungkin butuh waktu

(Atau positive thinking aja)

Mungkin kamu suka sama yang lain